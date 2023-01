Milan Primavera, altro pareggio in rimonta per i rossoneri

Nella giornata di ieri il Milan Primavera ha pareggiato la sfida contro l’Hellas Verona, terminata sul risultato di 1-1

Redazione Il Milanista

Il Milan Primavera ha pareggiato per 1-1 la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, disputata ieri contro l’Hellas Verona. A passare in vantaggio sono stati gli scaligeri con il gol di Calabrese giunto al 28esimo, mentre la rete del pareggio rossonero è giunta al 34esimo del secondo tempo con il calcio di rigore trasformato da El Hilali. Il risultato non rende però giustizia alla prestazione dei ragazzi di mister Abate. I meneghini hanno realizzato una buonissima prestazione, concretizzando anche molte azioni da gol.

Molti salvataggi sulla linea della porta e molte buone parate di Boseggia hanno però fatto sì che il Milan non realizzasse ulteriori gol. Il Milan Primavera ha ottenuto così il secondo pareggio consecutivo in casa, anche questo giunto in rimonta (come successo contro il Napoli). Tuttavia la partita ha fornito delle indicazioni positive sulla squadra, in particolar modo su Diego Sia. Il giocatore classe 2006 ha dimostrato di essere molto vivace in zona d’attacco.

Menzione speciale anche per l’autore del gol del pareggio, giunto al suo settimo gol stagionale. La prossima sfida per la squadra di Abate sarà contro la Juventus, big match in programma lunedì 30 gennaio alle 16. L’obiettivo dei Diavoli è riuscire a trovare la prima vittoria del 2023 al PUMA House of Football.