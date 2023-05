Milan Primavera: il giovane terzino è stato operato alla spalla

MILAN PRIMAVERA: CHI E' IL CALCIATORE?

Parliamo di un difensore che si è operato da poco per risolvere un problema che lo costringeva a giocare non al meglio. Il calciatore in questione è Adam Bakoune, giovanissimo terzino rossonero che si è messo in mostra in questa annata con i giovani del vivaio. Come riferito dal settore giovanile dei meneghini è stato oggi operato alla spalla in artroscopia. Un intervento non troppo invasivo ma molto delicato, atto a risolvere l’instabilità dell’articolazione destra del calciatore.