Milan Primavera: i prossimi impegni della formazione allenata da Abate

La Primavera di mister Abate rimarrà ancora qualche altro giorno a Ronzone-Cavareno per portare avanti la preparazione, per poi tornare ad allenarsi a Milanello. Qualche amichevole, poi l'esordio in un campionato sempre più vicino. Andiamo a scoprire i prossimi impegni della Primavera dei meneghini.