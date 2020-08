MILANO – Il Milan valuta i suoi giovani e a quanto emerso nelle ultime ore sembra essere seriamente intenzionato di testare Tommaso Pobega nel ritiro estivo, con buone chanches che possa restare in rosa in vista della prossima stagione. Mezzala pura il classe ’99, molto utile in un modulo come il 4-2-3-1 scelto da Stefano Pioli.

