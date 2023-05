Milan, occhi vigili sul campionato turco: Zaniolo resta un obiettivo

Il Milan sta iniziando a programmare il mercato estivo. Tanti sono i nomi in lizza nel taccuino di Massara. Uno tra i nomi monitorati...

Il Milan sta iniziando a programmare il mercato estivo. Tanti sono i nomi in lizza nel taccuino di Massara. Uno tra i nomi monitorati dal dirigente rossonero è quello di Nicolò Zaniolo. L'attaccante italiano oggi in forza al Galatasaray è da sempre un obiettivo dei meneghini. Nella scorsa sessione invernale il Milan ha provato ad ingaggiarlo, ma le pretese economiche della Roma hanno fatto sfumare la trattativa. In Turchia il classe 1999 ha trovato una certa continuità, contribuendo ai successi dei giallorossi di Istanbul nella Süper Lig. Insieme a Mauro Icardi è uno dei nomi più blasonati che militano nel primo campionato turco.