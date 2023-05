Verso Juve-Milan: “Curva Sud Milano e AIMC diserteranno la trasferta”

Domenica 28 maggio andrà in scena all' Allianz di Torino la sfida di campionato tra la Juventus ed il Milan . Sarà una gara importantissima tutta dal sapore Champions . Entrambe le squadre non vorranno fallire per salire sul quel treno chiamato "Europa". Per questa gara però il tifo rossonero non sarà presente a causa del prezzo dei tagliandi del settore ospite (80 euro) da parte del club bianconero, cosa che ha suscitato subito indignazione e ha portato a decidere di disertare la trasferta .

La storica Curva rossonera ha così spiegato che bisognerebbe inserire in Italia un tetto massimo per il prezzo del biglietto del settore ospite, come già succede in altri stati: vedi l'Inghilterra e Germania. La squadra di Stefano Pioli, dunque non potrà essere spinta dal calore dei propri tifosi in protesta per i tagliandi.