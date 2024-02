Milan, Pioli difende Maignan: “È tra i migliori al mondo”

Stefano Pioli, soffermandosi sul match con l'Atalanta, ha parlato anche del portiere francese. Ecco cosa ha detto

Il Milan è pronto a scendere in campo nel big match di San Siro con l'Atalanta. Sfida fondamentale per rafforzare il posto Champions e per ripartire dopo i 7 gol presi in due partite.

I precedenti non sorridono ai rossoneri. Negli ultimi due confronti stagionali la Dea ha trionfato in entrambe le occasioni. In campionato ha vinto per 3-2 mentre in Coppa Italia ha superato il Diavolo per 2-1 estromettendo così i ragazzi di Pioli dalla competizione.

In conferenza stampa Pioli ha parlato di vari argomenti soffermandosi su Mike Maignan. "Non sono finiti i suoi miracoli. Rimane tra i migliori portieri al mondo. È un professionista incredibile, ossessionato dal diventare il migliore. Ad averne. Si è sempre migliorato. Quando qualcosa non gli riesce impara", ha dichiarato il tecnico rossonero.

