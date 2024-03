Milan, piena collaborazione del club nell’indagine: il comunicato

Il Milan ha fatto sapere tramite una nota ufficiale di star collaborando con l’autorità inquirente in merito alla perquisizione svolta oggi

Giulia Benedetti Redattore 12 marzo - 18:11

Oggi pomeriggio in casa del Milansono state realizzate delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza. In seguito a quanto avvenuto, il club rossonero ha voluto rilasciare una nota in cui ha chiarito la posizione della società.

Questa la nota del club meneghino — “In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”.

