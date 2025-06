Milan, piace Leoni per la difesa: sirene anche dalla Premier

Il Milan vorrebbe prendere Giovanni Leoni per rafforzare la difesa. Sul giovane italiano ci sono anche club di Premier League

Si accende il calciomercato in casa del Milan . Tra i profili monitorati per le entrate c’è anche Giovanni Leoni del Parma.

Il giocatore classe 2006 piace molto anche in Premier League . Il giovane è la prima scelta sia del direttore Tare che di Allegri per rinforzare la difesa rossonera.

Data la sua giovane età, Leoni rappresenterebbe anche un investimento per il futuro. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Diavolo vorrebbe offrire 15 milioni di euro per il suo cartellino e inserire Colombo come contropartita tecnica.