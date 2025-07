Milan, pazienza quasi finita per Jashari. Guerra torna di moda

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

In casa Milan si guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del prossimo allenatore rossonero in vista di questa stagione che vedrà il diavolo impegnato su un unico fronte con impegni ben dilatati.

Il Milan si sta stufando di aspettare Jashari

Secondo le ultime indiscrezioni la società rossonera si sarebbe messa una deadline per Ardon Jashari. Per il diavolo è lui la prima opzione in mediana, ma in caso di mancato arrivo ecco che il Milan starebbe pensando si nuovo a Javi Guerra che ha da poche ore declinato la proposta di rinnovo fattagli dal Valencia.