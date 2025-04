Milan, brusca frenata per Paratici: salta l’arrivo del nuovo ds?

In questi ultimi istanti arrivano degli aggiornamenti importanti sul possibile arrivo di Fabio Paratici al Milan. Ecco cosa succede

Giulia Benedetti Redattore 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 13:26)

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Fabio Paratici al Milan, da settimane indicato come il principale indiziato per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero.

Secondo quanto emerso negli ultimi instanti invece nella giornata di oggi si è registrata una forte frenata tra il club meneghino e l’ex direttore della Juventus.

Al momento la trattativa si trova in una grande fase di stallo. Nelle ultime ore c’erano stati contatti tra gli avvocati del club e del dirigente, ma non è stato trovato un accordo sulle clausole.

In particolar modo sulle cosiddette clausole “way out” che il Milan vuole inserire nel contratto, soprattutto in riferimento al processo penale che vede coinvolto Paratici. L’ex Tottenham è in attesa del giudizio penale dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze (atteso per il prossimo 15 aprile).

I tempi di attesa potrebbero essere più lunghi e per questo motivo il Milan vorrebbe tutelarsi con una clausola d’uscita. Tuttavia con questi presupposti le strade sembrano allontanarsi. Per questo motivo tornano in auge i nomi di Tare e D’Amico, considerati da sempre le alternative per questo ruolo. Intanto ecco la programmazione completa del weekend del Settore Giovanile rossonero <<<