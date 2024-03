Corazzi: “Conte-Milan? Soluzione da escludere, andrà su altri profili”

Sulla panchina rossonera: "Conte-Milan secondo me è una soluzione da escludere per il futuro della panchina rossonera, perché credo che il Milan andrà su un profilo che rispetti la politica molto americana di profitto. Il Milan chiuderà per il secondo anno consecutivo con il bilancio in positivo, e dunque credo che andrà su un profilo da 4/5 milioni di euro all'anno, oltre che molto aziendalista. Profilo diciamo che crei valore alla rosa, e quindi non credo che Conte sia un profilo nella testa del Milan, come invece possano esserci Thiago Motta, Lopetgui, con caratteristiche diverse, accezioni diverse, con rischi diversi e con tutto quello che comporta. Credo che il ciclo di Pioli sia finito l'anno scorso, ed a maggior ragione che do credito a quello che sta facendo in questa stagione".