Milan senti Pagliuca: “Sportiello il più adatto per sostituire Maignan”

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna, Inter e Sampdoria, ha parlato di Vasquez e del Milan. Ecco le dichiarazioni a calciomercato.it.

Gianluca Pagliuca , ex portiere di Bologna , Inter e Sampdoria , ha parlato di Vasquez e del Milan . Ecco le dichiarazioni a calciomercato.it.

"Non credo che i rossoneri vogliano puntarci subito. Hanno sfruttato un’opportunità, credo che Sportiello sarebbe più adatto per sostituire Maignan in questo momento".