Milan, Ouédraogo resta una pista percorribile: occhio ad un’italiana

La dirigenza rossonera composta da Furlani e Moncada è sempre attenta alle opportunità di mercato. L'ultimo nome finito in lista dei rossoneri è il giovanissimo Assan Ouédraogo. Il centrocampista classe 2006 di nazionalità tedesca ha sul contratto una clausola di rescissione che si aggira intorno ai 12 milioni di euro ed i meneghini ci stanno facendo più che un pensierino.

In Italia, il Milan è la squadra che ci lavora da più tempo, individuato come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Occhio però anche alla concorrenza del Napoli che a fine stagione saluterà Zielinski che sembrerebbe ormai accasarsi alla Milano a tinte nerazzurre. Ouédraogo piace, la mossa ora spetta a Furlani.