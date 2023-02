Milan, la quarta maglia Puma in collaborazione con Koché

Ieri sera è stata presentata la quarta maglia del Milan per la stagione corrente. La maglia è stata realizzata da PUMA in collaborazione con KOCHé (brand di moda parigino) ed è disponibile già sul sito ufficiale del Milan in pre-order (costo: 150€ escluse eventuali personalizzazioni), nei MILAN STORE, PUMA STORE, sul sito Puma.com e Koche.fr, e presso selezionati retailer. Ed è disponibile in due versioni: la maglia Authentice la versione Replica. La prima in tessuto performante Ultraweave e dalla tecnologia Drycell per la massima traspirazione (la più leggera e confortevole mai realizzata da Puma). La seconda invece realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia Drycell che mantiene la pelle asciutta. Entrambe sono realizzate con materiali riciclati al 100% (eccetto i bordi e le decorazioni).