Milan, ospite speciale: Spalletti assiste all’allenamento dei rossoneri

Oggi pomeriggio è arrivato un ospite speciale al centro sportivo rossonero: Spalletti ha assistito alla seduta del Milan

Giulia Benedetti Redattore 30 aprile - 16:57

Oggi pomeriggio il Milansi è allenato al centro sportivo di Milanello per preparare la prossima sfida di campionato. Domenica alle 18 i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro il Genoa. I Diavoli sono certi di partecipare alla prossima Champions League, ma vogliono vincere per blindare il secondo posto.

La seduta odierna è stata seguita a bordo campo dal ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, che prosegue il tour dei centri sportivi delle varie società di Serie A. Ad oggi non sembrano esserci giocatori in orbita azzurra per l’Europeo, ma la presenza del ct sottolinea l’attenzione rivolta a tutti i singoli potenzialmente convocabili.

Proprio Spalletti oggi ha rilasciato una lunga intervistaal Corriere dello Sport, dove ha dichiarato: "Mi sentirò allenatore della Nazionale soltanto quando avrò portato l’Italia avanti nell’Europeo. La fiducia deve corrispondere all’amore che si prova per la Nazionale. Più la si ama e più fiducia si ha. Non dobbiamo temere nessuno, mettiamocelo in testa come chiodo fisso. Siamo il mezzo per raggiungere la piena felicità. La nostra e quella di chi ci vuole bene”.

