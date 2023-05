Milan: sale l’interesse, ma anche la concorrenza per Lois Openda

Il Milan è a lavoro da diversi giorni per programmare in maniera ottimale il calciomercato del futuro. I rossoneri dovranno puntellare...

Il Milanè a lavoro da diversi giorni per programmare in maniera ottimale il calciomercato del futuro. I rossoneri dovranno puntellare diversi ruoli, se vorranno tornare ad essere competitivi. Vi sono diversi calciatori, che molto probabilmente, lasceranno spazio ai possibili nuovi acquisti. Molti sono gli esuberi, o giocatori considerati fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Sarà dunque rivoluzione in attacco, dove il Milan è alla ricerca costante di un bomber prolifico da affiancare al veterano del gruppo: ovvero Olivier Giroud.