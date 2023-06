DG Lens: “Rimarremo questi in gran parte. ” La pista Openda si complica?

Uno delle priorità della dirigenza rossonera è quella di portare a Milano un centravanti da 20 gol stagionali, che possa dare garanzia alla squadra e soprattutto che possa alternarsi con Olivier Giroud . Con molta probabilità Ante Rebic e Divock Origi lasceranno la capitale lombarda, per accasarsi altrove in cerca di riscatto. Uno, dunque, degli obiettivi del Milan è Openda , centravanti che milita in Ligue 1 nel Lens.

Il direttore generale del club francese, Arnaud Pouille, ha parlato al termine della brillante stagione del suo club, che ha ottenuto la qualificazione in Champions League dopo aver addirittura quasi conteso il titolo al PSG. Pouille si è soffermato molto anche sul calciomercato, raffreddando l’entusiasmo di tutti i club interessanti ad Openda o ad altri profili interessanti del Lens: “Rimarremo questi in gran parte. Stiamo portando avanti un progetto di sviluppo e miglioramento dei giocatori. L’anno scorso abbiamo perso tre elementi dell’undici tipo e sono stati ben sostituiti. Se ci saranno partenze, dovremo sostituirli in modo da essere in linea con le nostre ambizioni. Non ci saranno emorragie. Discuteremo con i rappresentanti dei giocatori dopo il 3 giugno, una volta definita la nostra tabella di marcia“. A riportarlo è TMW.