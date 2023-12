Milan, al via la rifinitura: Leao e Okafor in gruppo, assente Simon Kjaer

Al via la rifinitura in casa Milan per preparare al meglio la trasferta europea di domani, che vedrà impegnati i rossoneri al St. James Park

Al via la rifinitura in casa Milan per preparare al meglio la trasferta europea di domani, che vedrà impegnati i rossoneri al St. James Park contro il Newcastle di Howe. Sarà una gara complicata per i rossoneri che vorranno centrare una difficilissima qualificazione.

LE ULTIME DA MILANELLO: — Nel corso dell'allenamento odierno, iniziato alle ore 12:00, si sono visti in campo con i compagni sia Rafael Leao che Noah Okafor. Entrambi torneranno a disposizione di Pioli domani sera. Assente invece Simon Kjaer che continua il suo calvario dopo l'infortunio muscolare. Ad allenarsi con il gruppo ci sono anche diversi membri della Primavera. Spunta il nome di Francesco Camarda che comunque non potrà essere convocato con la Prima Squadra, così come Simic. C'è anche Bennacer, non presente in lista Uefa.

