Milan, oggi incontro tra Cardinale e dirigenza: le questioni sul tavolo

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, proprio nella giornata di oggi è avvenuto un incontro tra Gerry Cardinale, Paolo Maldini e Frederic Massara in un hotel nel centro di Milano . Nella location dove alloggia il numero uno di RedBird, si è tenuto quest’incontro per parlare di mercato. Dopo l’annuncio del rinnovo del contratto di Rafael Leao fino al 2028, ora il club di via Aldo Rossi vuole provare a blindare Maignan. Proprio durante questo incontro verrà decisa la strategia da adottare nel corso del mercato estivo .

Verrà inoltre anche definito il budget da poter usare per i colpi di mercato, che dovrebbe essere all’incirca di 50 milioni di euro. A questa somma devono essere aggiunti tutti i soldi che la società riuscirà a racimolare grazie alle cessioni. Ad oggi in uscita sono Rebic, Messias e Origi, oltre la situazione riguardante Brahim Diaz da capire. In entrata invece il Milan si è già assicurato il portiere Marco Sportiello, che arriva a zero dall’Atalanta. Inoltre i Diavoli sono molto vicini a chiudere per Kamada, che non rinnoverà il suo contratto con l’Eintracht Francoforte. Infine resta calda la trattativa con il Chelsea per arrivare a Loftus-Cheek, che viene valutato 20 milioni di euro.