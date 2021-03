Milan occhi puntati sul gioiello del Bologna (che già pensa al sostituto)

MILANO – Il Milan negli ultimi giorni ha dovuto incassare il no da parte Otavio. Il brasiliano classe ’95 ha rinnovato il suo contratto con il Porto. Alcuni rumors riportano che a favorire la permanenza al club lusitano l’altissima commissione richiesta dal suo agente al club di via Aldo Rossi (ma anche al Siviglia) di circa 6 milioni euro.

Maldini e Massara però non demordono: infatti il duo mercato rossonero sta monitorando le varie opzioni che ci sono sul mercato. Tra questi c’è anche il transalpino Florian Thauvin del Marsiglia, il cui contratto scadrà a giugno. Il campione del mondo 2018 piace molto dalle parti di via Aldo Rossi (soprattutto al d.s.), ma al momento è stato messo in stand-by. Il motivo? C’è un profilo che piace di più…

Milan, nome nuove per la trequarti

Milan piaccia molto un giocatore ex Juventus ora al Bologna: Riccardo Orsolini. Il rossoblù classe ’97 piace in particolar modo a Stefano Pioli. Per il tecnico il numero 7 di A lanciare questa indiscrezione è l’edizione odierna La Repubblica che sottolinea come alIl rossoblù classe ’97 piace in particolar modo a Stefano Pioli. Per il tecnico il numero 7 di Sinisa Mihajlovic ha ancora grandissimi margini di miglioramento. Senza dimenticare che, a fini della lista, è un giocatore ancora giovane, italiano e cresciuto nel vivaio dell’Ascoli Picchio.

il Bologna, nonostante l’esterno sia in scadenza, per lasciare partire uno dei giocatori più importanti del club chiede almeno 20 milioni di euro. Una cifra che Il giornale sottolinea come il semplice infatuamento, potrebbe presto evolversi in una vera e propria trattativa con il Sabatini, ex mentore proprio di Massara ai tempi della Roma. Orsolini a un contratto con il club felsineo fino a giugno dell’anno prossimo, maUna cifra che Maldini e Massara non vorrebbero spendere, visto che le priorità del club sono altre. Ma Orsolini è più di un’idea nella testa dei dirigenti rossoneri.

Sabatini: “Se parte Orsolini, valutiamo Lamela”