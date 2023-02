Milan, emerge nuovo nome per il centrocampo. L’agente: “Il suo costo è…”

Il mercato non chiude mai i battenti tanto che tutte le squadre di Serie A sono già al lavoro per trovare i giusti rinforzi per il mercato estivo. In particolare c’è un giocatore che ha attirato l’attenzione dei principali big club italiani. Si tratta di Lewis Ferguson in forza al Bologna, che sta facendo molto bene in queste prime partite del 2023. Il centrocampista scozzese è stato acquistato quest’estate per 3,5 milioni di euro, ma ad oggi vale molto di più.