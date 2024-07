CCO Milan: “Che orgoglio svelare il proprio away kit allo Yankee Stadium”

In esclusiva dopo la presentazione dell’Away kit del club per la stagione 2024/2025 ha parlato Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan che ha detto: "Siamo orgogliosi di aver svelato il nostro nuovo Away kit per la stagione 2024/25 in un modo così innovativo mostrandolo per la prima volta sul campo dello Yankee Stadium. Questa modalità testimonia la nostra volontà di spingerci sempre oltre i confini del modo in cui ci connettiamo con i nostri fans e le nostre community”.