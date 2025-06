Milan, non solo Modric: Tare pronto a cambiare il centrocampo

Se Modric sembra essere un colpo in dirittura d'arrivo, il Milan appare intenzionato a fare altri cambiamenti . Il campione croato infatti non sarà l'unico innesto a centrocampo , come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Per Modric è pronto un anno di contratto (+1) a 3,5 milioni. Per la mediana piace Rabiot, che ha un feeling speciale con Allegri, ribadito anche in una recente intervista. Tare inoltre è in pressing sul Torino per Ricci da tempo obiettivo rossonero.