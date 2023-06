Milan, nessun problema con Kamada: cosa manca per l’ufficialità

La trattativa tra il Milan e Kamada non si è arenata, ma prosegue silenziosamente. Ecco cosa manca per l’ufficialità

Tra i giocatori seguiti da tempo con interesse c’è Daichi Kamada dell'Eintracht Francoforte. Il centrocampista ha il contratto in scadenza ed è in uscita dalla Bundesliga, dove lascerà il club attuale come parametro zero. Il Milan aveva già trovato l’accordo verbale con il giocatore grazie al lavoro di Maldini e Massara. Nonostante i loro esoneri, la società ha mantenuti vivi i contatti con il giocatore negli scorsi giorni. La trattativa è a buon punto. Si è fermata soltanto per motivi di carattere burocratico legati agli agenti del calciatore.