Verso Napoli-Milan: domani la conferenza stampa di Pioli alle 14:00

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli volerà al Maradona per affrontare il Napoli di Garcia, nel big match della 10a giornata di campionato. I meneghini vorranno rispondere sul campo dopo la sonora sconfitta arrivata in Champions League contro il Paris Saint Germain, e per farlo dovranno tirare fuori "gli artigli" contro i partenopei. A presentare la trasferta contro gli azzurri spetterà, come di consueto a Stefano Pioli. Il tecnico emiliano domani alle ore 14:00 parlerà ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di rito. Sarà possibile seguire l'evento attraverso i canali social del Milan e sul live testuale de ilMilanista.it.