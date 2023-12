CorSera – C’è la fila per Thiago Motta: Milan, Psg e Premier interessate

Se c'è un club in Serie A che in questa stagione sta superando e non poco le aspettative è il Bologna. I rossoblù sono guidati in panchina

Se c'è un club in Serie A che in questa stagione sta superando e non poco le aspettative è il Bologna. I rossoblù sono guidati in panchina da un tecnico eccezionale, Thiago Motta, che è riuscito a valorizzare diversi giovani ed a renderli delle vere e proprie promesse del nostro campionato. Ad oggi Zirkzee e compagni occupano il quarto posto in classifica a pari punti della Roma, a solo -4 proprio dalla formazione rossonera.

Come riporta il Corriere della Sera, le big fanno già la fila: Milan, Psg, Barcellona, la Premier. In estate Motta ha rifiutato la corte di un top club come il Napoli, da capire se farà altrettanto tra qualche mese. Il contratto con il Bologna è in scadenza a giugno e difficilmente l'ex calciatore deciderà di restare a Bologna.

