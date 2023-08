Galliani: “Silvio è la storia del Milan ed è stato il mio maestro”

Questa sera andrà in scena la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Alle 21, all'U-Power Stadium, Monza e Milan si affronteranno

Questa sera andrà in scena la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi . Alle 21, all'U-Power Stadium, Monza e Milan si affronteranno nel ricordo dell'ex presidente, che ha fatto la storia di entrambi i club. Prima della partita ci sarà anche l'esibizione musicale del Volo. Poi spazio al campo, per un test importante a due settimane dall'inizio della Serie A . Queste le parole di Adriano Galliani ai microfoni di Mediaset 5:

COSA STA PROVANDO?: "Un'emozione fortissima. Silvio è stato il mio maestro per 44 anni. E' la storia del Milan e del Monza. Ha portato il Milan in cima al mondo, ed il Monza in Serie A".