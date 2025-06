Milan, monitorato nuovo attaccante: c’è la concorrenza della Fiorentina

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un nuovo attaccante per rinforzare il reparto, ma c’è la forte concorrenza della Fiorentina

Continuano a emergere nuovi nomi in orbita Milan , che potrebbero aiutare la squadra rossonera a tornare ai livelli che merita.

Secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport, per l’attacco il club meneghino starebbe seguendo un nuovo nome. In casa del Milan si valuta il profilo di Ciro Immobile che, dopo l’anno al Besiktas, sogna di tornare in Italia.