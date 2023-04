Milan, si riaccende l’interesse per una vecchia fiamma: la situazione

Il ritorno in campo della Serie A ha sorriso al Milan , tornato alla vittoria proprio contro il Napoli. I rossoneri hanno dominato la sfida e si sono imposti al Maradona per 4-0. Grandissima prestazione degli uomini di Pioli, che infonde sicurezza e forza in vista delle due sfide di Champions.

La stagione in corso non è ancora terminata, ma il Milan pensa già a come poter migliorare la rosa. I dirigenti Maldini e Massara stanno valutando i prossimi colpi da realizzare nel prossimo mercato estivo. Come riferito dai media inglesi e in particolare dal Sun, la società rossonera è tornata all’attacco per Gianluca Scamacca. Il centravanti italiano vorrebbe tornare in Italia dopo appena un anno al West Ham e farebbe proprio al caso del Milan, alla ricerca di un attaccante.