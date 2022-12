Il Milan monitora tre profili per gennaio: quante concorrenze da battere!

La dirigenza del Milan sta sfruttando questa pausa per il Mondiale per pianificare il mercato invernale. Il primo nome sul taccuino di Maldini e Massara è quello di Hakim Ziyech. Il marocchino era sulla lista dei desideri dei rossoneri già quest’estate. I Diavoli hanno corteggiato a lungo il giocatore, ma non si è fatto nulla perché il Chelsea non voleva cederlo. Ora i Blues sono più propensi a lasciar partire il centrocampista anche durante il mercato invernale, anche se rimane il problema dello stipendio troppo alto percepito dal giocatore. Ziyech non è disposto a ridursi la busta paga, mentre i rossoneri non sono disposti a pagare quell’ingaggio proibitivo.