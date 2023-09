Milan, è arrivato il momento di Okafor: domani in campo dal primo minuto

Nella partita di domani del Milan scenderà in campo dal primo minuto il neoacquisto Okafor. È arrivato il suo momento

Domani pomeriggio il Milanscenderà in campo a San Siro per la quinta giornata di campionato. L’avversario di domani è l’Hellas Verona di mister Baroni, che fino a questo momento ha collezionato sette punti in classifica.

Per la sfida delle 15 di domani mister Pioli sta pensando di attuare un turnover rispetto alla gara di Champions, andata in onda soltanto tre giorni fa. Tra i giocatori che dovrebbero avere l’opportunità di scendere in campo dal primo minuto c’è Noah Okafor. L’attaccante svizzero con ogni probabilità prenderà il posto di Olivier Giroud al centro dell’attacco rossonero.

Si tratta dell’occasione ideale per il centravanti di mettersi in mostra con la maglia del Diavolo. L’ex Salisburgo vuole ripagare l’investimento fatto in estate da Moncada e Furlani. La dirigenza meneghina ha infatti speso 14 milioni di euro per acquistare il suo cartellino, bonus inclusi. Ora è il momento di Okafor di mostrare a tutti il suo valore.

