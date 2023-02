Qui Milanello – Rossoneri in campo in questo momento a Milanello

Il comunicato del Milan sull'allenamento di ieri

“Ripresa degli allenamenti a Milanello ieri, dove la squadra si è ritrovata per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per la sessione pomeridiana. IL REPORT: Squadra in campo, dopo aver svolto l'attivazione muscolare in palestra, per iniziare l'allenamento con una serie di esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei pali. A seguire, un lavoro aerobico (corsa lungo il perimetro del campo) che ha preceduto una serie di esercitazioni sul possesso e altre, focalizzate sulle conclusioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l'allenamento odierno”.