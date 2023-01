Milan, ecco il possibile rientro di Mike Maignan in campo

La mancanza di Mike Maignan tra i pali rossoneri pesa e non poco. Scopriamo insieme quando potrebbe tornare il portiere francese

Redazione Il Milanista

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, fornisce nuovi aggiornamenti in merito al rientro di Mike Maignan. Secondo le sue informazioni, è ormai escluso che il portiere francese possa farcela per la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter del 18 gennaio. Il Milan ha tutta l’intenzione di agire con cautela e non forzare i tempi.

Per questo, ad oggi la data più probabile per il suo rientro è quella della gara di Champions League contro il Tottenham. Il 14 febbraio dunque, ma Bianchin sottolinea che non sarà comunque semplice. Soltanto le prossime settimane potranno darci certezze maggiori.

Il rientro in campo di Mike Maignan sarà fondamentale per mister Pioli e compagni. Il portierone francese è sinonimo di affidabilità tra i pali. Super Mike così chiamato per via delle sue super prestazioni, ha incantato tutti dal suo arrivo a Milano ed ha sempre risposto presente sul campo quando è stato chiamato in causa. E' certamente uno dei top player di questo Milan e l'augurio dei tifosi è proprio quello di rivederlo al più presto tra i pali rossoneri. Più di una volta l'ex Lille è stato decisivo con parate da capogiro, a volte inimmaginabili, che hanno portato punti preziosi alla squadra di Stefano Pioli.