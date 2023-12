Milan: avviati i primi contatti con l’agente di Mike Maignan

Il mercato invernale è alle porte, ma il Milan non dovrà lavorare solo sul fronte delle entrate, ma anche su quello dei rinnovi contrattuali. L'obiettivo della dirigenza meneghina è quello di blindare i gioielli presenti in rosa, per evitare l'assalto da parte delle superpotenze mondiali. Tra i calciatori in lizza troviamo due leader assoluti: ovvero Mike Maignan ed Olivier Giroud.