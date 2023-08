Milan, se Colombo va via pronto uno tra Veliz e Beltran

Dopo aver chiuso per l’arrivo di otto nuovi giocatori, ora il Milanè concentrato sul mercato in uscita. Il club di via Aldo Rossi sa di dover intervenire per sfoltire la rosa composta da troppi giocatori. Il Milan non ha ancora deciso cosa fare con Lorenzo Colombo. Se l’attaccante dovesse rimanere in rossonero, allora il club non andrebbe alla ricerca di altri profili. Al contrario in caso di partenza, i Diavoli sarebbero pronti a portare a termine ulteriori acquisti in Sudamerica.