Calciomercato Milan / Addio De Ketelaere: se va via, ecco chi arriva!

Per non incappare in una minusvalenza, il club di Via Aldo Rossi chiede almeno 28 milioni di euro più bonus, per avvicinarsi il più possibile ai 30 milioni complessivi. Una richiesta certamente importante. Ma De Ketelaere continua ad avere diversi estimatori in giro per l'Europa e non è escluso che qualcuno di questi possa presentare al Milan una proposta convincente.