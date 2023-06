Milan, il punto: “Sterzata per Thuram, sarebbe un grande colpo”

Il Milan è pronto a programmare il mercato in entrata: il sogno della dirigenza meneghina resta Marcus Thuram . Il calciatore in scadenza contrattuale con il proprio club è alla ricerca della destinazione giusta, che possa offrirgli un progetto valido per la propria carriera. I rossoneri si sono inseriti in corsa diverse settimane fa, ed hanno avanzato un'offerta importante al francese. Bisognerà però battere la concorrenza del PSG e del Lipsia , anche loro fortemente interessate al classe 1997.

“Il Milan ha dato una sterzata importante per Thuram, vedremo se avrà effetti positivi o negativi. Sarebbe un grande colpo, anche se non conosco i dettagli riguardo al salario. In questo ambito in Italia siamo piuttosto in difficoltà, ma credo che l’ultima parola spetti al calciatore a parità di offerte con l’estero”.