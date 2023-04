Milan, spunta la concorrenza di un club inglese sul terzino del City

Il Milan inizia a programmare i primi nomi "papabili" per il mercato estivo. L'idee e gli accostamenti sono tantissimi, bisognerà vedere...

Il Milan inizia a programmare i primi nomi "papabili" per il mercato estivo. L'idee e gli accostamenti sono tantissimi, bisognerà vedere come si evolveranno le cose sia in Champions League che in Serie A. Stando alle ultime notizie però, i rossoneri sarebbero piombati su Kyle Walker. Il 32enne non è più protagonista al Manchester City e sarebbe pronto a volare altrove per ritagliarsi più spazio. Ci sarà ovviamente da battere la concorrenza di diversi club di Premier League, pronti ad offrirgli cifre importanti.

Secondo il Telegraph, l’ex Tottenham nutriva anche l’interesse per un ritorno allo Sheffield, dove ha iniziato la carriera, ma non è finita qua. Secondo quanto riferito più recentemente invece dal The Times, ci sarebbe anche un’altra interessante soluzione per Walker.

Il quotidiano inglese è convinto sulla possibilità rossonera e sul fatto che il terzino potrebbe accettare di buon grado un trasferimento in Serie A. Sul classe 91′ c’è da segnalare però anche il forte interesse dell’Aston Villa. I Villans stanno facendo grandi cose in Premier League e sono momentaneamente al quinto posto in classifica. Con un piazzamento in Europa la società vorrà rinforzarsi con profili di altissimo livello, proprio come Kyle Walker. La concorrenza, dunque, c'è bisognerà capire il Milan quanto sarà disposto a lottare.