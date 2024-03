Milan-Manchester City: problema biglietti, scopriamo di cosa si tratta

Ecco il comunicato emesso dal Milan Club New York relativo ad un problema per la vendita dei biglietti del match tra Milan e Manchester City

Ecco il comunicato emesso dal Milan Club New York relativo ad un problema per la vendita dei biglietti del match tra Milan e Manchester City, che i rossoneri giocheranno nel corso della tournée estiva.

“Quando martedì è iniziata la prevendita annunciata di SCT, nessuno aveva ricevuto il codice via e-mail come promesso. In effetti, la prevendita era accessibile senza alcun codice. Mercoledì le persone hanno scoperto che alcuni posti nella svendita generale erano più economici che nelle prevendite.

“Quando abbiamo espresso le nostre preoccupazioni al Milan, ci hanno chiesto di stilare una lista di questioni da sottoporre agli organizzatori. Martedì sera 26/3 abbiamo inviato i problemi come richiesto solo per scoprire mercoledì mattina che erano andati avanti e avevano inviato un reclamo senza attendere il nostro feedback.

“L'account Twitter di SCT ha risposto ad un Tweet mercoledì mattina affermando che esisteva effettivamente una sezione dedicata ai tifosi del Milan. Quando li abbiamo denunciati per l'inesattezza del loro tweet, abbiamo finalmente ricevuto una risposta via e-mail dall'agenzia di biglietteria.

“L’agenzia di biglietteria ha risposto senza scusarsi. Hanno offerto un rimborso a chiunque non fosse soddisfatto del proprio posto e avrebbero bloccato i posti nella sezione 210. I posti nella 210 erano limitati e altri posti erano distribuiti nelle sezioni vicine. Non è l'ideale per organizzare una sezione".

Biglietti Milan-Manchester City: cosa succede? — —"Quando è stato chiesto perché i codici di prevendita fossero pronti lunedì mattina per i fan dell'ACM di Chicago e Baltimora ma non per quelli di New York, l'agenzia ha risposto 'Tutte le sedi hanno tempi di elaborazione variabili per i loro collegamenti discreti'. Ciò non spiega perché i fan del Manchester City avessero tutto ciò di cui avevano bisogno Lunedì mattina e non l'abbiamo fatto.

“Quando l'agenzia di biglietteria si è offerta di emettere rimborsi alle persone che volevano cambiare posto, ci hanno CHIESTO di compilare un elenco di nomi e codici di conferma. Non siamo riusciti ad organizzare una vendita di biglietti per gruppi, di certo non saremo responsabili dei rimborsi delle persone. Assurdo.

“Alle 22:53 di mercoledì 27 marzo non abbiamo ancora ricevuto scuse reali da nessuno, solo molti 'ci capiamo'. Abbiamo ancora ricevuto una risposta reale alla domanda "Cosa è successo?" E a parte una risposta su Twitter, non abbiamo ancora avuto notizie da nessuno del Soccer Champions Tour. Ci piace pensare di fare un ottimo lavoro come ambasciatori del Milan. Siamo persone con lavori giornalieri, famiglie e vite. Lo facciamo per amore. Quando gli organizzatori tornano a casa e timbrano, riceviamo ancora DM e messaggi alle 23:00. Siamo NOI a dover rispondere.

La risposta degli organizzatori — —Ora c'è stata la risposta degli organizzatori del concorso, che hanno cercato di porre rimedio alla situazione.

“Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente riscontrato questa settimana. In qualità di organizzatori della partita dell'AC Milan a New York, ci assumiamo la responsabilità per eventuali difficoltà durante la prevendita.

Stiamo lavorando attivamente con la vostra leadership per sistemare le cose offrendo rimborsi e garantendo un processo di acquisto dei biglietti rivisto per le sezioni sostenitori.

"La tua soddisfazione significa molto per noi e siamo sinceramente impegnati a trovare la soluzione migliore in modo che tu possa stare al fianco della tua squadra e goderti quella che siamo sicuri sarà una partita fantastica."

