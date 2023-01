Milan, Maldini pensa a un colpaccio per far sognare i tifosi

Paolo Maldini sta lavorando per portare a termine un colpo davvero grande per il Milan. Vediamo di seguito di chi si tratta

Il Milan non sta attraversando un momento felice, avendo pareggiato le ultime due partite di campionato ed essendo stato eliminato agli Ottavi di finale di Coppa Italia. Mercoledì sera la squadra di Pioli ha l’opportunità di riscattarsi vincendo il primo trofeo stagionale. Alle 20 è infatti in programma la finale di Supercoppa Italiana tra il Milan e l’Inter.

La voglia dei Campioni d’Italia è di dimostrare di essere ancora forti e di poter replicare quanto fatto nel corso della passata stagione. Per vincere nuovamente lo scudetto è però necessario reagire subito e non prendere troppa distanza dalle avversarie. Una mano deve arrivare anche dal mercato , con Maldini e Massara al lavoro per trovare dei giusti innesti.

Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, Maldini starebbe pensando di acquistare Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore francese si è messo in mostra con la sua Nazionale durante il Mondiale in Qatar e per questo ha una valutazione molto alta (40 milioni). L’altro calciatore monitorato è Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Il danese classe 2003 ha siglato tre gol nelle ultime tre partite di campionato, riuscendo ad entrare nelle grazie di Gasperini. Tuttavia difficilmente la Dea lo lascerà partire in estate, ma la situazione potrebbe cambiare se il Milan decidesse di offrire una cifra importante.