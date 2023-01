Milan, due nomi per l’attacco rossonero. Ma per adesso…

Kolo Muani e Højlund per l'attacco? Forse in estate. Il Milan adesso deve riprendersi e cercare di tirare su la testa da questo periodo

Periodo nero per i rossoneri. E la società pensa rimettere mano sul mercato, a dispetto delle smentite di Paolo Maldini qualche giorno fa. Ed è indubbio che al Milanservano rinforzi soprattutto lì davanti. Giroud da solo non basta. La dirigenza sta studiando diversi profili magari puntando su giocatori giovani e più abbordabili. Il primo (non nuovo in realtà) sarebbe quello del centravanti dell'Eintracht Francoforte: Randal Kolo Muani (approdato in Bundesliga durante l'ultima sessione estiva di mercato). Il secondo invece porta il nome di Højlund, classe 2003 dell'Atalanta (acquistato per 17 milioni di euro dalla Dea).

Tuttavia sarà difficile vedere in rossonero uno dei due in rossonero a gennaio. La questione appare comunque più complicata in particolar modo per il primo: sono diversi i club che avrebbero messo gli occhi sul francese. L'agente di Adopo (che ha firmato la vittoria del Toro in Coppa Italia contro il Diavolo) durante SportitaliaMercato (su Sportitalia) ha parlato così del mercato del Milan: "Invece di prendre Origi si doveva prendere Kolo Muani, oggi all'Eintracht Francoforte. É una questione di immagine, è più facile prendere un giocatore del Liverpool. Devi anticipare la concorrenza. Lui era come Adopo, al Boulogne. In Italia le grandi società non puntano su questi talenti".

D’altra parte invece il danese piace sempre di più a Gasperini che non lo lascerebbe andare con tanta facilità. Al momento comunque nessuna certezza nell'ambito di queste trattative anche se la società ha fretta di trovare soluzioni efficaci in attacco. Al momento Højlund non sarebbe in vendita anche se in estate potrebbe cambiare qualcosa se arrivassero offerte interessanti. Oltre alle questioni legate al rinnovo di Rafael Leao e di Olivier Girod e al futuro di Brahim Diaz (di proprietà del Real Madrid), Maldini e Massara si stanno guardando intorno per capire se e come intervenire sul mercato.