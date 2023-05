Milan, occhi aperti per la nuova stella argentina classe 2006

La stagione è agli sgoccioli, ed il Milan non vorrà farsi scippare dalle big d'Europa alcuni nomi sull'agenda di Maldini e Massara. Bisognerà, dunque muoversi d'anticipo per bloccare i giocatori attenzionati. I talent-scout rossoneri, con a capo Geoffrey Moncada, sono sempre attivi in giro per il mondo. Grazie alle loro analisi, il Milan riesce a mettere a segno colpi di ottimi prospettiva, spendendo cifre convenienti. L’ultimo calciatore finito nei radar degli uomini di Moncada e di Paolo Maldini arriva dall’ Argentina . Si tratta di un talento giovanissimo, di cui nel suo paese se ne parla realmente bene.

MILAN: DI CHI SI TRATTA?

Il suo nome è Claudio Echeverri. Nato nel gennaio 2006, ha compiuto da qualche mese 17 anni. Nonostante l’età ancora minore, fa già parlare di sé per le qualità tecniche e la personalità tipica del River Plate. Il ragazzo ama giocare sulla trequarti, dove mette in mostra tutte le proprie qualità sul dribbling e passaggi chiave. Il River Plate però spara alto e valuta il cartellino di Echeverri intorno ai 21 milioni di euro. Una cifra molto elevata per un baby talento non ancora maggiorenne, ma secondo gli osservatori in Sud America si starebbe parlando di uno dei calciatori più talentuosi del futuro prossimo dell'Argentina.