Milan, lussazione del quinto dito per Maignan: ma l’Europeo non è a rischio

Mike Maignan ha riscontrato una lussazione del quinto dito, ma il portiere del Milan non è a rischio per l’Europeo

Il Milan si è ritrovato oggi al centro sportivo di Milanello per preparare la penultima seduta di allenamento della stagione. Sabato sera infatti i Diavoli saranno impegnati a San Siro contro la Salernitana. Proprio dalla seduta odierna non sono giunte buone notizie per il Milan.

Maignan indosserà un tutore per una settimana, prima di essere sottoposto a un controllo specialistico. Il portiere francese tira un bel sospiro di sollievo, non essendo a rischio la sua partecipazione al prossimo Europeo. Da ricordare che lo stesso portiere francese aveva saltato l’ultimo Mondiale in Qatar per infortunio.