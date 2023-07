Milan, Luka Romero è atterrato a Malpensa. Domani le visite mediche

Luka Romero è atterrato da poco a Malpensa e domani mattina terrà le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto con il Milan

Dopo l’acquisto di Sportiello e di Loftus-Cheek, il Milan si appresta a mettere a segno anche il terzo acquisto di questa sessione di mercato. I rossoneri sono vicini infatti a chiudere per Luka Romero .

L’attaccante argentino arriva a parametro zero avendo chiuso il suo rapporto con la Lazio lo scorso 30 giugno. Il giocatore classe 2004 ha deciso di rinunciare alle molteplici offerte provenienti dalla Liga per accettare quella del Milan.

Questo pomeriggio alle 16.20 il giocatore è atterrato all’Aeroporto di Malpensa. Le visite mediche sono previste per domani mattina, mentre nel pomeriggio il giocatore si recherà a casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Per lui è pronto un contratto quadriennale da 800mila euro a stagione.