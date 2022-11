Ex Milan, Luca Antonelli si ritira dal calcio: “Grazie di cuore a tutti!”

Luca Antonelli ha annunciato sui canali social personali di aver deciso di lasciare il calcio giocato . Il terzino ha vestito la maglia del Milan nelle giovanili dal 2004 al 2007 e poi è salito in Prima Squadra dove ha disputato una sola stagione, per poi tornare dal 2015 al 2018.

L’ex terzino rossonero ha dato l’annuncio sul profilo Instagram: “Quel momento è arrivato… una vita trascorsa sui campi, con il pallone.. è arrivato il momento di salutarci, sperando sia solo un arrivederci… mi mancherà l’adrenalina e l’emozione che solo l’ingresso in campo e i tifosi riescono a darti.. Grazie a questo sport, sono riuscito a realizzare ogni mio sogno. Vorrei ringraziare le società: @sscalciobari @parmacalcio1913 @azzurri @genoacfc @acmilan @empoli_fc_official @themiamifc Tutte le persone che ci lavorano, i tifosi per avermi supportato sempre, la mia famiglia che è stata sempre al mio fianco e soprattutto i miei compagni con cui ho condiviso questo viaggio che non dimenticherò mai.. GRAZIE DI CUORE A TUTTI. È stato bellissimo…❤️⚽️”.