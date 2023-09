Milan, Loftus-Cheek quantità e qualità: è già leader del centrocampo

C'è un calciatore tra le fila dei rossoneri che sta dimostrando tutte il proprio valore. Il suo nome è Ruben Loftus-Cheek, e in queste prime apparizioni in campionato ha messo in campo tutte le sue estreme qualità. Il classe 1996, ex Blues, è diventato un perno inamovibile del centrocampo di Stefano Pioli - per via della sua fisicità ed intelligenza tattica. In questi dieci giorni di pausa per le Nazionali, Loftus, non convocato dall'Inghilterra per gli impegni di qualificazione ad Euro 2024, resterà a Milanello ad allenarsi con Pioli per preparare al meglio il derby di Milano.