Verso Milan-Liverpool: arbitra la gara il norvegese Espen Eskås

Tutto pronto per la gara di questa sera a San Siro che vedrà il Milan di Paulo Fonseca ospitare il Liverpool di Slot, gara debutto per i rossoneri con il nuovo format della Champions. Nel frattempo la Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di oggi della prima giornata di Champions League. La gara di San Siro, in programma martedì alle 21, tra Milan e Liverpool è stata affidata al fischietto norvegese Espen Eskås. Questa la designazione completa: