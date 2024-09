Verso Milan-Liverpool: continua la vendita dei biglietti per la Champions

La Champions League sta per ricominciare, nuova e ancora più affascinante. Otto sfide, quattro in casa. Il Milan esordirà col botto...

La Champions League sta per ricominciare, nuova e ancora più affascinante. Otto sfide, quattro in casa. Il Milan esordirà col botto nella prima fase, a San Siro e affrontando il Liverpool. Un big match, in programma martedì 17 settembre alle 21.00, che rievoca sempre ricordi agrodolci legati al passato e che ritorna dopo il doppio incrocio nel girone della stagione 2021/22. Un appuntamento già vicino e da vivere per il popolo milanista.