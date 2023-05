Verso Milan-Inter: rossoneri arrivati in Hotel. Leao è a Milanello…

Questa sera a San Siro andrà in scena l'attesissimo euroderby, che sarà valido per l'andata delle semifinali di Champions League

Redazione Il Milanista

I primi ad arrivare all'appuntamento sono stati il centrocampista Tommaso Pobega ed il difensore Simon Kjaer: non ci sono sorprese, con il resto della squadra che è arrivata chi in pullman, chi con le proprie auto.

Non è presente ancora Rafael Leao. L’attaccante portoghese, come è ben noto, è chiamato a svolgere un provino in mattinata: un test decisivo, che ci dirà se potrà essere a disposizione per la sfida di stasera. Nel caso in cui il lusitano non dovesse farcela pronto al suo posto Alexis Saelemaekers, che andrebbe a coprire la corsia di sinistra come fatto nell'ultimo incontro di Serie A contro i biancocelesti.

Sarà lo stesso Leao, insieme al medico, a comunicare a Pioli, se ci sarà o no. I tifosi sono con il fiato sospeso, ma manca pochissimo per capire quale sarà la scelta. Il provino sui campi di Milanello inizierà a breve e senza alcun dubbio sarà decisivo per un incontro importantissimo per la stagione dei rossoneri.